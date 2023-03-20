Росіяни продовжують атакувати Україну. Російська федерація веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

«Російські окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснил 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у районі населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Білогорівка. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Бердичів та Мар’їнки. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів.

«На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. Зокрема, на блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах «Бук-М1−2», 7 ударів — по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога. У той же час, українські захисники знищили російський БПЛА типу «Зала».

«Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс „Тор“, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 3 засоби радіоелектронної боротьби окупантів», — повідомили в Генштабі.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступ росії наближається до кульмінації, а Україна може розпочати контрнаступ. Темп російських наступальних операцій на сході України в останні тижні сповільнився — це може свідчити про те, що весняний наступ російських військ, можливо, наближається до завершення.

Експерти інституту вважають, що якщо 300 тисяч російських солдатів не змогли забезпечити вирішальну перевагу в наступі в Україні, то малоймовірно, що залучення додаткових сил під час майбутніх хвиль мобілізації призведе до кардинально іншого результату цього року. Тому Україна має всі шанси повернути ініціативу та розпочати контрнаступ на критично важливих ділянках нинішньої лінії фронту.

Як писали «ФАКТИ», раніше німецький політолог Карло Мазала розповів про весняний контрнаступ ЗСУ та закінчення війни, а в ISW дійшли висновку, що путін зрозумів, що війна затягнеться через невдачі його армії і несподівану рішучість України.

Фото: Генштаб ЗСУ

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