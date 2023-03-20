Втрата ринків збуту, дорогі кредити, мобілізація працівників, дефіцит енергоресурсів — чи не найбільші проблеми під час війни для українського бізнесу, який навчився виживати навіть за таких обставин. Проте підприємницька діяльність може бути заблокована прокуратурою. Так сталося із сумським підприємством «Шервул», яке від початку повномасштабного вторгнення частково перепрофілювало виробництво й відшиває спецформу для ЗСУ та Нацгвардії. На виробника відкрили провадження начебто через несплату податків. У компанії такі дії назвали тиском на бізнес. Про це йдеться у розслідуванні «Стопкору».

«Хай, може, спецслужби розберуться у цій ситуації. Ми є постачальниками ЗСУ та Нацгвардії. Може, це роблять агенти росії або шпигуни?» — говорить в коментарі «Стопкору» заступник директора ТОВ «Шервул» Євген Овсієнко.

Діяльність підприємства, яке є найбільшим платником податків у Сумській області та фактично формує обласний та місцевий бюджети, була заблокована Генеральною прокуратурою. Підставою стали 100 мільйонів гривень, які підприємство отримало на свої корпоративні рахунки з держбюджету у якості податкового відшкодування.

«Тиск розпочався ще в листопаді-грудні 2021 року. Мені зателефонував один знайомий та сказав, що через відшкодування ПДВ на велику суму у нас будуть проблеми, якщо не вирішимо це питання», — розповідає Овсієнко. Топменеджер «Шервулу» наголосив, що працює згідно з законодавством й нічого «вирішувати» не буде. За його словами, компанію безпідставно намагаються «прив'язати» до справи, яку з 2020−2021 років вела у Києві Генпрокуратура спільно з Нацполіцією. У провадженні фігурували конвертаційні центри та фірми, що займались махінаціями з переведенням коштів у готівку. З жодною з них «Шервул» не був пов'язаний.

Проте 22 грудня минулого року до Печерського райсуду надійшло клопотання про арешт майна фірми у кримінальному провадженні від 29 вересня. Ініціатором подання був прокурор Генпрокуратури Ігор Чорний. У січні 2023 року всі рахунки компанії було заарештовано на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за ініціативи прокурора Чорного.

«Це прізвище нам досить давно відомо, тому що у 2019 році з подання вказаного прокурора було здійснене фактично рейдерське захоплення нас. Тому що були заблоковані всі рахунки, у тому числі й рахунки, з яких проводилась виплата заробітних плат всім працівникам, сплачувалися податки… Я наголошую на тому, що схема є не поодинокою. Вона працює на користь кишень деяких не зовсім чесних прокурорів. Тут чітко все прослідковується. Спочатку блокується діяльність підприємства, а вже потім намагаються, скажімо так, „вирішити“ це питання та пропонують не зовсім законні методи», — говорить адвокат «Шервулу» Євген Страшок.

Дії правоохоронців, які розпочали провадження проти компанії, — це ніщо інше, як цілеспрямований тиск на бізнес, вважає адвокат компанії.

«Вивчивши матеріали, які надходили під час розгляду клопотання, ми з'ясували, що єдиним доказом причетності нашої компанії до нібито ухилення від сплати податків, є рапорт безпосереднього співробітника стратегічних розслідувань (Чорний. — Авт.), де він зазначає свої припущення. Щодо доказів, то об'єктивних в матеріалах справи нами знайдено не було», — зауважив Євген Страшок.

Знімальна група «СтопКору» намагалась поспілкуватись із паном Чорним стосовно справи текстильного підприємства з Сумщини. І навіть домовилася з ним зустрітись. Проте в останню мить прокурор Чорний змінив плани й відтоді не виходить на зв’язок.

Тим часом адвокати компанії вже виграли апеляцію — суд своїм рішенням розблокував корпоративні рахунки стратегічного підприємства.

Ба, більше! В ухвалі, де скасовується арешт рахунків, апеляційний суд чітко відобразив протиправність рішення Генпрокуратури. А гроші, які прокурори ГПУ вважають «здобутими злочинним шляхом», були таки повернуті підприємству на законних підставах.

Невже прокурори навмисно блокують бізнес? Адже це дуже схоже на схему «вибивання» грошей з успішних підприємців…

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