Поки Державна служба з надзвичайних ситуацій потерпає від катастрофічної нестачі пожежних машин, керівництво ДСНС витрачає купу грошей на ремонти у своїх кабінетах, службових приміщеннях і туалетах, а також «зливає» бюджети на купівлю непрофільної техніки. Про це у статті «Ремонти замість пожежних машин: куди керівники ДСНС Трегубенко та Івлєв витрачають гроші під час війни» пише видання «Коментарі».

За даними НАБУ, заступник голови ДСНС Сергій Трегубенко та начальник Департаменту матеріально-технічного забезпечення та логістики Костянтин Івлєв проходять по одному з епізодів гучної кримінальної справи ексзаступника міністра інфраструктури Василя Лозинського.

Передача паливозаправників ДСНС. Скриншот з сайту ТОВ ”Полікар”

«Керівники ДСНС за посередництвом спільника Лозинського, дніпровського бізнесмена Сергія Кривого, закупили за завищеними цінами майже на мільярд грн у ТОВ «Полікар» та ТОВ «Спецкомсервіс» низку непрофільної техніки, а саме: самоскиди, тягачі та паливозаправники, які були завезені в Україну в рамках реалізації програми «Велике будівництво», — йдеться в публікації.

Окрім того, весь минулий рік, коли в Україні йде повномасштабна війна, ДСНС витрачала десятки мійльйонів гривень на поточні та капітальні ремонти своїх адміністративних будівель, кабінетів керівників і навіть туалетів. Зокрема, на 25 млн грн замовлено утеплення фасадів та капітальний ремонт кабінетів будівлі ГУ ДСНС у місті Києві. Майже 15 млн грн витрачено на ремонти в головній будівлі ДСНС на вулиці Гончара, 55а, в Києві, зокрема 6,2 млн грн — на поточний ремонт туалетних кімнат, а також близько 7 млн грн на ремонти в кабінетах керівників служби.

Скриншот з сайту prozorro.gov.ua

Наповну відбуваються ремонти службових приміщень ДСНС і в регіонах: адмінбудівлі ГУ ДСНС в Кропивницькому на 2,5 млн грн, кабінетів та пожежного загону в Чернівцях на 3 млн грн, у Львові на 1 млн грн замінюють покриття прилеглої території, а на Закарпатті ДСНС ще на мільйон проводить благоустрій подвір'я. І це не поодинокі випадки, а скоріше системне явище, зазначають журналісти.

«У час, коли більшість міст призупинили витрати на капремонти та будівництва через недолугість цих витрат в умовах, коли будь-де може прилетіти російська ракета, ДСНС витрачає на ремонти десятки мільйонів гривень», — зазначає автор публікації.

При цьому сьогодні ДСНС знаходиться у стані гострої нестачі пожежних машин. За даними самої служби станом на серпень 2022 року, українські рятувальники за час війни від атак російських загарбників втратили 700 пожежних автомобілів. Ще близько 3 тисяч машин мають знос 90%, тобто фактично є непридатними. Через це низка європейських країн передає Україні свою пожежну техніку, але це все одно не покриває масштаби втрат.

Як пише видання Telegraf, на сьогодні в Україні оновленню підлягає 73% всієї пожежної техніки. Але держава фінансує придбання нових пожежних машин лише на 2−3% від потреби. Сама ж ДСНС у 2022 році звітувала про закупівлю лише 24 нових пожежних авто.

«Ситуація насправді критична: окрім знищеної техніки, є ще багато пошкодженої від обстрілів, яка виходить з ладу та йде на ремонт. Через це рятувальники постійно очікують, коли держава знайде змогу направити з інших регіонів машини на заміну. Тим часом викликів на допомогу від військових та населення не меншає. Тому ми часто можемо бачити відеозаписи з фронту, як в тому ж Бахмуті, де догорають цілі будівлі, які ніхто не гасить», — розказав виданню один з рятувальників з прифронтового містечка.

Фото: ГУ ДСНС в Київській області

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