Кошмар по-німецьки: 12-річну школярку жорстоко вбили її подруги-однолітки

Останній тиждень темою номер один у німецьких ЗМІ є вбивство 12-річної дівчинки в селищі Фройденберг у федеральній землі Північний Рейн — Вестфалія. Жорстокий злочин шокував усю Німеччину. Уперше в історії ФРН вбивство скоїли школярки 12 і 13 років. Згідно з місцевими законами, кримінальна відповідальність навіть за особливо тяжкі злочини настає з 14 років. Тож убивці в цьому випадку навіть не постануть перед судом.

Луїзе Фріш зникла 12 березня. Її батьки повідомили в поліцію, що дочка пішла в гості до шкільної подруги і не повернулася додому. До пошуків дівчинки долучилися численні добровольці.

Її однокласниці 12-річна Луїза Гальберштадт і 13-річна Анна-Марі Гоффман розповіли поліцейським, що дійсно зустрічалися з Луїзе того дня. Вони провели разом кілька годин, а потім Фріш вирушила додому через ліс. Дівчата вказали напрямок. Вони заявили, що вражені зникненням подруги. Гальберштадт і Гоффман приєдналися до закликів у соцмережах допомогти з пошуком Луїзе.

Труп Фріш знайшли 13 березня на березі річки в лісі. Однак це місце було зовсім в іншій стороні від маршруту, яким дівчинка, за словами її подруг, попрямувала додому.

У перших повідомленнях після виявлення тіла йшлося, що Луїзе померла від численних ножових поранень. Однак 19 березня представники поліції надали нову інформацію. І ці подробиці виявилися куди більш шокуючими.

Було заявлено, що вбивство скоїли Луїза Гальберштадт і Анна-Марі Гоффман. Мотив поки що не відомий. За однією з версій, яку тепер перевіряють, їм не сподобалася дружба Фріш із хлопчиком. Ймовірно, подруги приревнували Луїзе. Але це поки що припущення.

Рани на тілі жертви колоті, але нанесені вони були не ножем. Найімовірніше, вважають експерти, як знаряддя нападу використовувалася гостра пилочка для нігтів. Загалом було завдано 32 удари.

Гальберштадт і Гоффман напали на Фріш у лісі. Вони запропонували їй погуляти берегом річки. Коли їм стало зрозуміло, що Луїзе після завданих поранень не померла, вони вдарили її по голові каменем. Дівчинка втратила свідомість. Вбивці кинули її тіло у воду.

Експерти дійшли висновку, що й удар по голові не був причиною смерті — Луїзе Фріш померла від переохолодження, пролежавши довгий час на холодній землі, куди її незабаром винесла річка. Якби Гальберштадт і Гоффман одразу розповіли про те, що накоїли, і вказали б місце, Луїзе залишилася б живою.

Замість цього вбивці повернулися додому і виклали в TikTok відео, на якому вони весело танцюють і співають.

Після того, як Луїза і Анна-Марі зізналися у вбивстві, їх разом з їхніми батьками відвезли в інше місто, щоб уникнути можливої розправи. Найімовірніше, дівчаток тепер помістять у спецінтернат.

Нагадаємо про резонансний злочин у Німеччині: у молитовному будинку загинули вісім осіб, включно з вагітною жінкою.

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