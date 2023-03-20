Як ВПО знятися з обліку, перебуваючи за кордоном: пояснюють юристы

Внутрішні переселенці можуть отримати статус ВПО онлайн, а також подати заявку про його скасування.

Як пояснюють юристи «Права на захист», такий статус та відповідні виплати надаються громадянам, які переміщуються у межах України, а коли вони перетинають кордон, то статус внутрішньо переміщеної особи через певний час втрачається.

«При виїзді за межі України більш ніж на 60 днів, особа перестає бути „внутрішньо переміщеною особою“, тому має бути виключена з бази даних ВПО з одночасним скасуванням довідки внутрішньо переміщеної особи. Відповідно виплата допомоги такій особі не здійснюється. Через те, що їхній статус змінився, по поверненню в Україну вони можуть втратити допомогу, яку отримували весь час», — йдеться у роз`ясненні.

Також статус ВПО втрачається, якщо людина подала заяву про відмову від довідки, повернулася до покинутого місця постійного проживання чи виїхала на постійне місце проживання за кордон.

Зокрема, в останньому випадку людина має повідомити орган, який видав довідку про зміну місця проживання, та відмовитися від виплат.

Знятися з обліку ВПО можна й у «Дії»:

Натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку.

Оберіть «Скасувати статус ВПО».

Перегляньте опис послуги й натисніть «Почати».

Надішліть заяву на розгляд. Ваша заява буде опрацьована протягом 15 хвилин, ви отримаєте сповіщення про її опрацювання.

Переселенців, які виїхали за кордон, попереджають, що може виникнути така ситуація, коли людині треба буде повертати отримані гроші, які вона отримала від України, перебуваючи за кордоном. Сума, отримана за час перебування за кордоном, вважатиметься надміру сплаченими коштами, територіальний орган соціального захисту населення буде вимагати повернути їх як безпідставно отримані.

Раніше в Мінреінтеграції зазначали, що перевірки внутрішньо перміщених осіб, які рятувалися від бойових дій в більш спокійних регіонах України, проводитиметься лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги ВПО.

Фото Pixabay

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