«Вкрали бойлер»: дружина Усика про те, чим поживилися рашисти в їхньому будинку під Києвом, і хто там живе зараз

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина, яка натякнула на близьку смерть володимира путіна, розповіла, що рашисти винесли з їхнього будинку під Києвом під час вторгнення, і хто там живе зараз, доки родина олімпійського чемпіона перебуває за кордоном.

«Будинок у Ворзелі — це окрема історія, — цитує Катерину Усик Champion. — Цей будинок перетерпів орків. І це, звичайно, значно погіршило його стан. З нашого будинку вони вкрали бойлер. Генератор залишився дивом — орки його витягли, але їм не вистачило мізків його включити, подумали, що він зламаний і залишили, коли тікали звідти.

Нині там живе українська родина з маленькою дитиною, яка через війну втратила своє житло — до їхньої багатоповерхівки в Ірпені потрапив снаряд. Глава сім'ї спочатку займався відновленням нашого будинку, а потім ми з Санею надали його сім'ї можливість поки що пожити там. Нещодавно відвідала їх. Молода пара, дитині півтора року".

Під час вторгнення у будинку знаменитого боксера погосподарювали рашисти

Нагадаємо, раніше дружина Усика повідомляла, що 4 березня їхній будинок за 35 км від Києва був обстріляний кадировцями, а потім потролила «вірних собак» глави Чечні, які «облюбували» її житло.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика навідалася до свого будинку під Києвом.

Фото Instagram

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