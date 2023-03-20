В Україні з'явиться новий вид виплат постраждалим унаслідок війни: хто отримає мільйон гривень

Верховна Рада України, яка 20 березня підтримала відставку трьох міністрів, проголосувала за проєкт закону, згідно з яким в країні запровадять додаткові виплати у разі інвалідності чи смерті через війну

Як повідомляють в парламенті, за цей проект закону в цілому проголосували 240 нардепів. Документ передбачає одноразову грошову виплату людям, які загинули або отримали поранення під час виконання своїх обов’язків у період дії воєнного стану — це журналісти, працівники об’єктів критичної інфраструктури та уповноважені на виконання функцій держави та місцевого самоврядування або члени їхніх родин.

Один мільйон гривень виплачуватиметься у разі загибелі людини, від 200 тис грн до 800 тис грн — у разі встановлення групи інвалідності від ІІІ до I.

«У нас з колегами виникла ця ініціатива після візиту до Миколаєва. Трагічний випадок, що завдав значних втрат, коли окупанти влучили в будівлю Миколаївської ОДА, де загинуло 38 державних службовців, виконуючи свої обов’язки. Ракетні удари ru-армії по Миколаївській та Харківській ОДА, обстріли державних установ, лікарень, будівель органів місцевого самоврядування, залізничних вузлів, інших об’єктів критичної інфраструктури, звірства до представників української влади на окупованих територіях — усі ці злочини призвели до загибелі та каліцтва цивільних героїв цієї війни, про яких держава зобов’язана подбати і віддячити їм», — зазначив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, що рашисти вдарили по Миколаїву, поціливши в будівлю ОДА, 29 березня 2022 року. Тоді була зруйнувана центральна секцію з 1 по 9 поверхи.

Фото Миколаївської ОДА зі сторінки Верховної Ради у соцмережах

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram