«Смерть немовляти Анхеля була не першою нашою трагедією»: кохана Кріштіану Роналду вразила зізнанням (відео)

Наречена знаменитого футболіста Кріштіану Роналду 29-річна Джорджина Родрігес, яка показала миле фото дочки Белли Есмеральди, котра підросла, зізналася, що до смерті новонародженого сина у неї було три викидні, повідомляє The Sun. Відвертим зізнанням іспанка поділилася у трейлері до другого сезону документального фільму на Netflix «Я — Джорджина», прем'єра якого відбудеться 24 березня.

«Щоразу після того, як я ходила до гінеколога, ночами мені снилися жахи, тому що я турбувалася про те, в якому положенні будуть діти, які будуть пологи, якщо це буде кесарів розтин, — розповіла Джорджина Родрігес. — Я дуже боялася на кожному УЗД. Я відчувала себе дуже напруженою, тому що в мене раніше було три викидні, і я поверталася додому розбитою. Мене постійно рвало».

Нагадаємо, що у квітні минулого року наречена Кріштіану Роналду, яка була вагітна близнюками, народила здорову дівчинку Беллу Есмеральду. А ось маленький син футболіста Анхель помер під час пологів.

У документальному фільмі є кадри, як Джорджина робить татуювання ймовірно на згадку про Анхеля, а Кріштіану Роналду розповідає, що зберігає прах свого сина, як і прах свого батька Хосе, котрий помер від печінкової недостатності в 2005 році, у себе в будинку.

Офіційний трейлер до другого сезону документального фільму «Я — Джорджина»

Як відомо, Кріштіану Роналду та Джорджина виховують п'ятьох дітей — 12-річного Кріштіану-молодшого, двійнят від сурогатної матері (5-річних Єву та Матео), а також спільних із Джорджиною доньок — 5-річну Алану Мартіну та 11-місячну Беллу Есмеральду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наречена позбавила Кріштіану Роналду дару мови дуже дорогим подарунком на Різдво.

Фото Instagram

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram