Наречена позбавила Кріштіану Роналду дару мови дуже дорогим подарунком на Різдво (фото, відео)

Джорджина Родрігес, кохана Кріштіану Роналду, який прийняв після ЧС-2022 рішення продовжити виступи у збірній Португалії, подарувала знаменитому футболісту на Різдво дуже дорогий автомобіль.

37-річний форвард у соціальній мережі опублікував фотографію перев'язаного червоною стрічкою кабріолета Rolls Royce Dawn 2022 року випуску вартістю близько 400 тисяч євро. «Дякую, кохання моє», — підписав Кріштіану Роналду фотографію, на якій вся його родина зручно влаштувалась у новенькому авто.

Пізніше Джорджина виклала відео, на якому видно реакцію Кріштіану. Сказати, що футболіст був вражений, нічого не сказати. Rolls Royce його давня слабість! В автопарку нападника не один автомобіль англійського виробника. До речі, діти зіркового подружжя також не залишилися без подарунків. Більше того, будинок зіркового футболіста відвідав сам Санта.

Нагадаємо, що наприкінці листопада Кріштіану Роналду розірвав контракт із «Манчестер Юнайтед» і зараз перебуває у статусі вільного агента. На підписання зірки футболу розраховує «Аль-Наср» із Саудівської Аравії, який вже навіть запланував медогляд перед переходом португальського форварда. За інформацією CBS Sport гравцеві запропоновано контракт із зарплатою 75 млн доларів на рік та інші блага.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наречена Кріштіану Роналду «засвітила» нове тату.

Фото Instagram

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