Росіяни збільшують кількість шпиталів на окупованій території, поранених завозять по кілька вантажівок за раз, — Генштаб

Росіяни, які продовжуючи зазнавати величезних втрат (за офіційними даними, наразі ліквідовано більше 165 тисяч військових зс рф), облаштовують все більше своїх шпиталів вздовж лінії зіткнення.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, зокрема, в населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, в будівлі місцевої лікарні розташовано один з таких закладів окупантів. Протягом доби, що минула, туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії рф. А в населеному пункті Високе Запорізької області окупанти облаштували шпиталь в будівлі місцевої школи. Туди протягом 19 березня було завезено велику кількість важкопоранених. Для цього ворог використовував 4 медичних вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ.

У понеділок, 20 березня, рашисти завдали 13 авіаційних та 4 ракетних удари, а також здійснили 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



На Куп’янському та Лиманському напрямках вчергове артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Невське, Піщане, Білогорівка та Діброва на Луганщині, а також Спірне, Торське та Новоселівка Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

На Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут, тривають постійні позиційні бої. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах Богданівки та Іванівського.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка та Сєверне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, обстрілюючи мирні населенні пункті.



Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

Раніше у Генштабі повідомляли, що в населенних пунктах на окупованих територіях Херсонщини загарбники та їхні посіпаки готують розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків громадян України, які вимушено залишили населений пункт. Житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії.

Фото Генштаба ЗСУ

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