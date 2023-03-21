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Помер актор-ліліпут Пол Грант, який грав у «Зоряних війнах» і «Гаррі Поттері»

11:30 21 березня 2023
Актор-ліліпут Пол Грант

У неділю, 19 березня, помер британський актор Пол Грант. Йому було 56 років. Останні три дні свого життя він провів у лондонській лікарні в комі. У четвер, 16 березня, Гранта знайшли непритомним на вокзалі St Pancras. Його забрала бригада швидкої допомоги. Пола під'єднали до системи життєзабезпечення, проте 19 березня лікарі повідомили родичам актора, що жодної надії на одужання немає. Було ухвалено непросте рішення відключити систему…

Пол Грант почав зніматися в кіно в середині 80-х. Зріст актора становив 132 см. «Зоряні війни. Епізод VI: Повернення джедая» став першим фільмом у його кар'єрі. Потім він з'явився в епізодах у культових фільмах «Легенда» з молодим Томом Крузом і «Лабіринт» з Девідом Бові.

Потім 1988 року зіграв із Велом Кілмером у фільмі «Віллоу», який також був знятий у жанрі фентезі.

Нарешті, 2001 року Пол зіграв гобліна у фільмі «Гаррі Поттер і Філософський камінь».

Кар'єру та особисте життя актора згубила пристрасть до спиртного і наркотиків. Грант сам зізнавався, що витрачав усі гроші, які заробляв у кіно, на випивку і дурь. Його шлюб із Джанет Кроусон розвалився, незважаючи на трьох дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у США помер популярний актор Том Сайзмор. Його сім'я також за порадою лікарів ухвалила рішення відключити його від системи життєзабезпечення.

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