Зірку фільму «Врятувати рядового Раяна» відключили від апарату життєзабезпечення

Родичі популярного американського актора Тома Сайзмора ухвалили нелегке рішення відключити зірку фільму «Врятувати рядового Раяна» від системи життєзабезпечення. Це було зроблено 3 березня. Про це виданню Variety повідомив менеджер актора Чарльз Лаго. Сайзмору був 61 рік.

18 лютого Том знепритомнів у себе вдома в Лос-Анджелесі. Його доправили до лікарні Святого Йосипа у Бербанку. Лікарі визначили, що у Сайзмора стався інсульт через розрив аневризми головного мозку. З того часу актор перебував у комі у відділенні реанімації.

27 лютого лікарі повідомили рідним Сайзмора, що надії на його поновлення немає. Поруч з актором у останні хвилини життя були його 17-річні сини та рідний брат.

Кар'єра Тома Сайзмора розпочалася наприкінці 80-х років. Він зіграв у культових фільмах «На гребені хвилі» Кетрін Бігелоу, «Природжені вбивці» Олівера Стоуна, «Перл Харбор» Майкла Бея, «Бійка» Майкла Манна. Найкращою роллю актора на думку критиків стала роль сержанта Майкла Хорвата у військовій драмі «Врятувати рядового Раяна» Стівена Спілберга.

Нагадаємо, у січні пішла з життя знаменита італійська актриса Джина Лоллобріджіда. Також «ФАКТИ» повідомляли про смерть зірки шести частин культової комедії «Поліцейська академія» Джорджа Р. Робертсона.

687

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram