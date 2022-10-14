Помер знаменитий британський актор Роббі Колтрейн, виконавець ролі Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера

У п'ятницю, 14 жовтня, у Великій Британії помер знаменитий актор Роббі Колтрейн. Однією з головних робіт у його успішній кар'єрі стала роль Геґріда, яку він зіграв у восьми фільмах про Гаррі Поттера та його друзів. Колтрейну було 72 роки.

Справжнє ім'я актора Ентоні Роберт Макміллан. Він народився 30 березня 1950 року у Шотландії. Його мати Джін Макміллан-Росс була піаністкою і давала урок музики. Батько Ієн Макміллан працював домашнім лікарем.

Ентоні закінчив Школу мистецтв у Глазго. Його акторська кар'єра розпочалася у 1980 році з епізодичної ролі у культовому фантастичному фільмі «Флеш Гордон». До цього часу він обрав собі творчий псевдонім — використав своє друге ім'я та прізвище улюбленого ним джазового саксофоніста Джона Колтрейна.

Спочатку Роббі пропонували невеликі характерні ролі, переважно комедійні. Він запам'ятався глядачам у культових британських фільмах «Крулл», «Абсолютні новачки», «Мона Ліза». 1989 року Кеннет Брана довірив Колтрейну грати Фальстафа у своєму фільмі «Генріх V». Через рік Роббі отримав свою першу головну роль у комедії «Монашки в бігах». Його партнером по фільму був Ерік Айдл, зірка «Монті Пайтон».

У 1993 році Колтрейн здивував шанувальників, блискуче зігравши психолога Едді Фітцжеральда на прізвисько Фітц у детективному серіалі «Метод Крекера». Серіал став хітом у багатьох країнах світу. Остання частина вийшла у 2007 році.

«Відзначився» актор і у фільмах про Джеймса Бонда. Роббі зіграв колишнього агента КНДБ Жуковського у двох із них — «Золоте око» та «І цілого світу мало». Роль агента 007 у цих картинах виконав Пірс Броснан.

У 2001 році вийшла перша частина поттеріани — «Гаррі Поттер і філософський камінь». Колтрейн став улюбленцем десятків мільйонів глядачів. Вони любили великого доброго Геґріда у його виконанні.

Роббі Колтрейн у ролі Гегріда

Роббі Колтрейн був одружений з Роною Геммелл. Вони прожили у шлюбі чотири роки. У актора залишилося двоє дітей — син Спенсер та донька Еліс.

Раніше «ФАКТИ» повідомляв про смерть популярного голлівудського актора Генрі Сільви. Його називав головним лиходієм Голлівуду, бо він грав переважно негативних персонажів.

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