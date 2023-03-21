Опубліковано рейтинг країн із найщасливішим населенням: хто на першому місці

У понеділок, 20 березня, відзначався Міжнародний день щастя. За традицією з нагоди такого свята було опубліковано щорічний Глобальний звіт про щастя. Його представили в Нью-Йорку. Доповідь про щастя готують вчені на основі опитувань асоціації соціологічних організацій Gallup International за останні три роки. Індекс щастя підраховується з урахуванням шести ключових критеріїв: соціальна підтримка, доходи, здоров'я, свобода, щедрість і відсутність корупції.

Фінляндія шостий рік поспіль посіла в рейтингу країн із найщасливішим населенням перше місце.

До першої десятки, крім фінів, увійшли також данці, ісландці, ізраїльтяни, голландці, шведи, норвежці, швейцарці, мешканці Люксембургу та Нової Зеландії.

З колишніх радянських республік вище за всіх у рейтингу опинилися Литва (20-те місце), Естонія (31-ше місце) і Латвія (41-ше місце).

Найнещасливішими серед 137 країн, які представлені в доповіді, є Сьєрра-Леоне, Ліван і Афганістан.

Україна посідає 92-ге місце. Це трохи вище, ніж було минулого року.

«Незважаючи на масштаби страждань і шкоди в Україні, оцінка життя її жителями у вересні 2022 року була вищою, ніж після анексії Криму 2014 року», — зазначають автори доповіді. Вони вважають, що це пов'язано з сильнішим почуттям єднання українців і їхньою довірою до президента Володимира Зеленського.

«Російське вторгнення викувало Україну в єдину націю», — наголосив один з авторів звіту, професор Оксфордського університету Ян-Еммануель де Неве.

Нагадаємо, слова Володимира Зеленського про головний підсумок «року незламності»: «Ми стали одним великим військом».

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