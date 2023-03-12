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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2010
Скульптор: Joan Coderch
Розмір: 46×29 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
До царя Соломона прийшов знатний городянин і сказав:
- Царю, я не знаю, що мені робити. Кожен мій новий день схожий на попередній. Я вже не відрізняю світанку від заходу сонця. У мене є все. Тоді чому я такий нещасний?
Соломон саме сидів на березі ставка і роздивлявся риб.
- А чого ти хочеш? — спитав Соломон гостя. — Чи маєш мрію?
- Спочатку я мріяв позбутися рабства, і це справдилося. Потім я мріяв, щоби моя торгівля приносила дохід. Тепер я багатий. Виходить, що мені більше нема чого бажати.
— Людина, яка не має мрії, подібна до риб у цьому ставку, — сказав Соломон. — Кожен їхній день схожий на попередній. Вони теж не відрізняють світанку від заходу сонця. Різниця лише в тому, що на відміну від них ти сам замкнув себе в цьому ставку. І якщо в твоєму житті не з'явиться нової мрії, ти так і нудьгуватимеш по хаті, а перед смертю зрозумієш, що жив даремно.
- Чи означає це, що, щоразу досягаючи мети, я маю шукати наступну? І коли здійсниться одна заповітна мрія, відразу ж починати прагнути іншої?
- Так, — сказав Соломон. — саме так. Тільки в дорозі людина може здобути своє щастя.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 4 м/с Пн
Тиск: 750 мм