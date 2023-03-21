Непереможний український боксер-суперважковаговик змагатиметься зі спаринг-партнером Усика та Джошуа: відома дата та місце

Український боксер-суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (10 перемог, 8 з них — нокаутом), який не знає поразок на професійному рингу й у своєму останньому поєдинку побив екссуперника Віталія Кличка, Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі американця Кевіна Джонсона, дізнався ім'я свого наступного суперника.

Наш співвітчизник на прізвисько «Халк» (при зрості 190 см вага уродженця Кривого Рогу коливається від 130 до 140 кг) зійдеться з Мартіном Баколе (18 перемог, 13 з них — нокаутом), який народився у ДР Конго, але виступає під прапором Шотландії. Цей поєдинок відбудеться 22 квітня у польському місті Жешув.

«Баколе має дуже хорошу школу, у нього класні фізичні кондиції, — наводить слова Шевадзуцького сторінка Luckypunch.net в Instagram. — І він це демонструє у рингу — достатньо згадати його перемогу над олімпійським чемпіоном Тоні Йокою. Він б'є багато та міцно. Мартін — справді хороший боксер. Мені цей бій запропонував мій промоутер Ерол Цейлан. Він запитав, чи хотів би я відбоксувати з Баколе, і ми з тренером відразу погодилися. Я розумію, що для мене цей бій — великий шанс, і готуюся до того, що він буде дуже важким».

Зазначимо, що Баколе — досвідчений боксер. Крім своєї статистики на професійному рингу, Мартін також був спаринг-партнером британця Ентоні Джошуа та українця Олександра Усика. Більше того, зовсім недавно уродженець ДР Конго заявив, що одного разу нокаутував у спарингу нинішнього володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF — щоправда, промоутер кримчанина Олександр Красюк спростовує ці слова Баколе.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Гвоздик на іншому кінці світу битиметься з грізним опонентом.

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram