Українець Гвоздик на іншому кінці світу битиметься з грізним опонентом: відомі дата та місце бою

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик, який переможно повернувся у професіональний бокс після трирічної перерви, дізнався ім'я свого наступного суперника, дату та місце бою. Українець 6 травня виступить в андеркарді поєдинку Сауль «Канело» Альварес — Джон Райдер на Akron Stadium у Гвадалахарі (Мексика). Опонентом 35-річного харків'янина стане ексчемпіон Європи за версією WBO, 32-річний боксер з Латвії Річард Болотник (19 перемог, 8 з них — нокаутом, 6 поразок, 1 нічия), котрий сенсаційно виграв турнір The Golden Contract.

Уродженець Риги мав вийти на ринг 1 квітня в андеркарді бою Ентоні Джошуа — Джермейн Франклін, але його суперник — британець Крейг Річардс отримав травму руки, і поєдинок скасували. У своєму останньому протистоянні у квітні 2022-го Болотник переміг у Барселоні рішенням суддів хорвата Хрвоє Сепа.

Річард Болотник

Як відомо, раніше бронзовий призер Олімпійських ігор Гвоздик допомагав Саулю «Канело» Альваресу готуватися до бою з чемпіоном WBA Super у напівважкій вазі росіянином Дмитром Біволом. Саме тренер знаменитого мексиканця Едді Рейносо виведе Олександра на крутий поєдинок з Болотником.

Нагадаємо, що своєї єдиної поразки у професіональній кар'єрі Олександр Гвоздик зазнав у жовтні 2019 року, коли в об'єднавчому бою достроково програв росіянину Артуру Бетербієву (зараз боксер представляє Канаду) і втратив пояс за версією WBC.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у 2020 році Олександр Гвоздик оголосив про завершення професіональної кар'єри.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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