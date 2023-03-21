Нова методика схуднення: вчені пояснили, чому потрібно їсти із заплющеними очима

В Інтернеті регулярно з'являються нові дієти та принципи харчування. І кожна з них обіцяє скинути зайву вагу швидше та ефективніше.

Однією з нових методик вважається практика харчування із заплющеними очима. Її навіть встигли протестувати німецькі вчені, пише інформаційний ресурс.

Що кажуть наукові дослідження про практику

Цікавий експеримент провели вчені з німецького Університету Констанца. Вони розділили студентів на дві групи та запропонували поласувати трьома видами морозива. Сотні учнів заплющили очі. Кожному з учасників експерименту запропонували описати смак морозива та приблизну вагу з'їденої порції.

Результати дослідження досить показові. У тій групі, де студентам заплющували очі, було з'їдено на 9% менше, ніж у паралельній.

Що стосується визначення смаку та зразкової порції, то тут набагато краще впоралися студенти із заплющеними очима. 88% дали правильну відповідь. У цей час учні з паралельної групи показали результат 33%.

Чому потрібно їсти із заплющеними очима

Вчені зробили висновок, що ця методика справді допомагає швидко скинути вагу. Всього за місяць можна позбутися кількох кілограмів, при цьому не потрібно підраховувати калорії або обмежувати себе в їжі. Є кілька моментів, що пояснюють ефективність цієї методики:

із заплющеними очима можна сповна насолодитися смаком їжі;

прийом стає повільнішим, адже не так просто знайти шматочки їжі на тарілці з пов'язкою на очах;

почуття насичення відчувається чіткіше, тому складніше переїсти.

Методика харчування із заплющеними очима ще гарна тим, що ви не бачите, скільки ще залишилося їжі на тарілці. Тому важливо їсти до почуття насичення. Все, що залишилося на тарілці, зайве.

Нагадаємо, відома фітнес-тренерка порадила, як треба харчуватися навесні, аби подобатися чоловікам.

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