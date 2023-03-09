«Дієта» на уколах для діабетиків: які ризики та побічні ефекти у голлівудського способу схуднення

Зоряна дієта, в основі якої лежать уколи інсуліну, з кожним роком стає все популярнішою. З'являються її прихильники і Україні — адже, окрім своїх оздоровчих цілей, укол також допомагає скинути зайві кілограми.

Про переваги та недоліки дієти пише видання healthline.

Основний принцип дієти на уколах

Новий спосіб схуднення став популярним завдяки Кім Кардаш'ян. Нібито знаменитість хотіла дуже схуднути до торішнього заходу Met Gala, щоб красиво виглядати в сукні Мерилін Монро. У цьому їй якраз і допомогли ін'єкції для діабетиків.

Так, за дуже короткий термін Кім Кардаш'ян скинула майже 10 кілограмів зайвої ваги. Сама знаменитість не поспішала розкривати подробиці свого секрету схуднення. За чутками, Кім під пильним контролем лікарів приймала препарат, який їй прописали. Однак також досягти такого шикарного результату їй допоміг спорт та харчування.

Трохи пізніше популярним способом вирішив скористатися Ілон Маск, однак він не приховував цього від громадськості. Філантроп відразу заявив, що уколи для діабетиків допомагають йому підтримувати хорошу форму. І після цього все помчало, тиктокери почали знімати ролики, в яких вихваляли новий метод схуднення.

Чи вплине застосування ліків на здорових людей

Попит на ін'єкцію семаглутиду збільшився за рахунок зірок. Проте відомо, що лікарі нерідко призначають ці уколи не лише діабетикам, а й тим пацієнтам, які хочуть скинути зайву вагу.

Крім цього, не слід забувати про протипоказання, йдеться про вагітність і період лактації, рак, серцеву недостатність і т. д. Що стосується інших випадків, то ін'єкції допустимо використовувати для зниження ваги.

Ризики та побочки від голлівудської «дієти»: який вердикт озвучили лікарі

Нерозумне застосування нової популярної дієти має свої неприємні наслідки. Фахівець вкотре нагадала про те, що самолікування може призвести до серйозних наслідків.

Якщо купувати та приймати препарат не за рецептом лікарів, то є ризик появи побічних ефектів. Найчастіше пацієнтки стикаються з гіпоглікемією (знижена кількість глюкози у крові). Крім цього, до побічних ефектів можна віднести діарею, блювання, нудоту та запори.

Найгіршим результатом є кома. Вона з'являється внаслідок сильного передозування. І в даному випадку важко обійтися без допомоги лікарів. Проте, за словами лікаря-ендокринолога, такі випадки вкрай рідкісні, оскільки жіноча стать з обережністю ставиться до ін'єкцій.

Також фахівці зазначають, що до побічних дій можна віднести різке повернення ваги, особливо коли дівчата перестають приймати препарат. Слід розуміти, якщо користуватися лише одними уколами, при цьому не змінювати своє харчування та спосіб життя, то досягти бажаного результату точно не вийде.

Нагадаємо, раніше стали відомі деякі подробиці лікування зірки серіалу «Моя прекрасна няня» Анастасії Заворотнюк.

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