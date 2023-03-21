Везунчики долі: які три знаки зодіаку виділяв радянський екстрасенс Вольф Мессінг

На відміну від сучасних тарологів й екстрасенсів, людей, які намагалися займатись езотерикою у радянські часи, часто переслідували й карали.

Одним з винятків був популярний вчений й знавець всього незвіданого Вольф Мессінг. Подейкували, що до нього був прихильний сам радянський диктатор Сталін.

Сам же Мессінг вважав, що його «везіння» крилося у даті народження. Всього він виділяв трьох представників зодіакального сузір'я, вважаючи їх особливими та несхожими ні на кого іншого, пише Бліц.

Серед знаків зодіаку Мессінг виділяв наступні:

Овен

Одними з найцікавіших людей Вольф Мессінг вважав тих, хто народився під сузір'ям Овна. Представники знака дуже спрямовані люди і завжди знають, чого хочуть від життя, саме тому їм легше досягати поставленої мети. Навіть якщо близьке оточення не вірить у Овна, він продовжує рухатися вперед.

Представники знаку вміють робити висновки зі своїх помилок. Навіть якщо Овен програє, він все одно знає, як досягти бажаного. Багато в чому йому допомагає вміння прислухатися до оточення. Представникам знака не складає особливих труднощів домогтися гарного до себе розташування. Вольф Мессінг за життя помітив потужну енергетику Овнів.

Терези

Людей, народжених під цим знаком зодіаку, радянський екстрасенс Вольф Мессінг вважав найсуперечливішими. З одного боку, Терези дуже самозакохані, а з іншого — вони зроблять все можливе, щоб допомогти оточенню. Представники даного знаку зодіаку егоїстичні натури, при цьому добрі маніпулятори.

Терези можуть вийти сухими з води і знають, як привернути до себе оточення. У цьому представники знака керуються рамками дозволеного. Якщо вони бачать, що людина від їхніх маніпуляцій може постраждати, вони не шкодитимуть їй. Вольф Мессінг вважав, що з Терезів можуть вийти гарні керівники. А якщо вони навчаться прислухатися до своєї інтуїції, то зможуть багато чого досягти.

Водолій

На думку радянського екстрасенса, Водолій — один із найскладніших знаків зодіаку. Представникам цього знака характерна багатогранність. Водолії можуть дивитись на світ під іншим кутом, тому бачать те, чого не помічають звичайні люди.

Представники знака цінують естетичність у всьому, їм також важливо краса внутрішнього світу людини. Водолії випромінюють світло, яке заряджає позитивом оточення. З ними легко та весело. Крім цього, представників цього знака можна сміливо назвати емпатами, оскільки вони добре відчувають інших.

Месінг вважав Водоліїв найщасливішими людьми, тому що у них практично немає проблем в особистому житті та у відносинах з колегами на роботі. Крім того, представники знаку цінують свою свободу.

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