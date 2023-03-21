Вимагав з військового 120 тисяч за переведення з частини: затримано підполковника-корупціонера

В Одесі повідомили про підозру двом керівникам військової частини, які вимагали 100 тисяч грн за переведення до іншої частини.

Як повідомили у ДБР, на корупції викрили заступника командира однієї з військових частин на Одещині, який діяв у змові з начальником речової служби частини.

Полковник вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу.

17 березня під час одержання 100 тисяч грн вказаних осіб затримали правоохоронці.

Затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 998 448 грн.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях.

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