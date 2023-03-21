Кошти передбачено: стало відомо, за яких умов родичі переселенців теж отримають виплати

До співробітників «Юридичного порадника для ВПО» звернулась особа, сестра якої мала статус ВПО, але не отримала виплати переселенцям за 7 місяців. На початку грудня в соціальному захисті повідомили, що виплати призначено і слід очікувати фінансування. Проте невдовзі сестра померла. Чи мають спадкоємці померлої право на одержання цих коштів, бо соціальний захист відмовляє, юристи дали відповідь.

«Відповідно до Цивільного кодексу України до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини (тобто, на момент смерті) і не припинилися внаслідок його смерті, крім прав і обов’язків, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця. При цьому передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини суми:

заробітної плати;

пенсії;

стипендії;

аліментів;

допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

інших соціальних виплат, — за умови, що такі виплати належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя".

Проте, зазначають фахівці, виплати ВПО є державною соціальною допомогою на проживання переселенцям, яка призначається органом соціального захисту населення протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви про її надання та надається щомісячно. Тому нарахована, але не отримана за життя сума допомоги на проживання ВПО, повинна бути виплачена членам сім’ї померлого ВПО.

У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі місячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Нагадаємо, як ВПО знятися з обліку, перебуваючи за кордоном.

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