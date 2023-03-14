Звернутися до нашого консульства та подати заяву: експерт розповів, як відкрити спадщину за кордоном

Часто виникають ситуації, коли українці виїхали за кордон, а в них помер родич. Тому виникає цілком логічне питання — як відкрити спадщину і куди подавати заяву. Відповідь на нього дав адвокат Роман Сімутін.

«До вторгнення заява про відкриття спадкової справи подавалася нотаріусу виключно за місцем смерті спадкодавця. Зараз — будь-якому нотаріусу на території України.

Варіант № 1 — написали заяву, обрали нотаріуса, переконалися, що він працює, наприклад, зателефонувавши. Попередньо обговорили умови — і відправили заяву поштою, з повідомленням про вручення та описом документів, але ваш підпис повинен бути нотаріально завірений.

Варіант № 2 — звернутися до нашого консульства та подати заяву. Якщо направите заяву, тоді легко встановите додатковий строк на прийняття спадщини, навіть якщо нотаріус не отримає вашу заяву та не відкриє спадщину. Тобто у вас буде неспростовний доказ своєчасного звернення, в суді не буде проблем із доказуванням того, чому не звернулися вчасно — ви гарантовано вступите у спадок. У випадку пропуску строку на прийняття спадщини у зв’язку з перебуванням за кордоном — долю вашого спадку вирішуватиме суд".

Написати заяву та відправити поштою лист, додає адвокат, ви зможете за годину. Та це дозволить вам зберегти вагон часу на судову тяганину і кілька тисяч доларів витрат.

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