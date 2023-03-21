«Впорайтеся самі»: в окупованому Криму рятувальники відмовилися допомогти жінці зібрати розлиту у квартирі ртуть

На форумах тимчасово окупованого Севастополя розмістили досить цікаве повідомлення. Місцева мешканка випадково розбила у себе в квартирі ртутний термометр. Розуміючи небезпеку ситуації, намагалася не лише зібрати токсичний метал, а й викликати якусь службу, яка б провела демеркурізацію приміщення (комплекс заходів, спрямованих на зниження концентрації парів ртуті в повітрі приміщень до гранично допустимої). Втім, як повідомляє Асоціація реінтеграції Криму, яка відстежує ситуацію на півострові, виявилося, що у захопленому рашистами місті ніхто цього зробити не може. Й це враховуючи інцидент дворічної давнини, коли на дачах було виявлено розлив кількох кілограмів ртуті.

Як пише асоціація, представники рятувальників окупованого Криму порекомендували жінці подивитися навчальний ролик в Інтернеті та «впоратися з проблемою самостійно».

Крім того, в окупованому Севастополі, як це випадково з'ясувалося завдяки «сміттєвому колапсу», відсутня й служба дератизації. У разі виявлення в будинку щурів окупанти також, очевидно, порадять мешканцям подивитися навчальний ролик.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в одному з будинків Бучі під Києвом, де жили під час окупації рашисти, сапери знайшли лабораторну колбу із ртуттю, яку ті привезли з Чорнобиля.

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