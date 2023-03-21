Стати українцем буде нелегко: Рада ввела іспити з мови та історії для отримання громадянства України

Верховна рада ухвалила закон щодо умов прийняття до громадянства України. Документ у другому читанні підтримав 281 народний депутат.

Про це повідомив у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Щоб отримати громадянство України, необхідно скласти іспити з основ Конституції України, історії України та підтвердити необхідний рівень володіння державною мовою.

«Закон запроваджує зобов’язання протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою і подання документів про складання таких іспитів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні 2022 року Кабінет міністрів вніс до Ради законопроєкт щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України.

Як повідомляли «ФАКТИ», білоруський актор Євген Сморигін, який вже багато років живе та працює в Києві, склав іспит з державної мови, щоб отримати українське громадянство.

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