Окупанти не припиняють спроби захопити Бахмут і змушені піти в оборону на півдні, — Генштаб

Триває триста дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку, повідомили у Генштабі.



Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює житлові квартали, а також об’єкти критичної інфраструктури.

За добу противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте втрачає наступальний потенціал. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки окупантів.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда — успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Російська федерація не відмовляється від загарбницької війни, не зважаючи на численні жертви. Постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили.

Так, в одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів.

Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року.

Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та ще один важливий об’єкт противника.

Як повідомлялось, сьогодні окупанти завдали удар по Часов Яру на Донеччині, зруйнована житлова багатоповерхівка.

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