Майже тисяча окупантів, 15 танків та 10 бронемашин: в Генштабі назвали втрати ворога протягом доби

Розпочалась триста дев’яносто перша доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 9 ракетних ударів, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Але завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках.

В той же час авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника.

Завдяки діям українських бійців ворог протягом доби втратив:

960 військових;

15 танків;

10 бойових броньованих машин;

9 артилерійських систем;

7 БПЛА оперативно-тактичного призначення;

12 одиниць автомобільної та одну одиницю — спеціальної техніки.

В коментарях один з іноземців-топових прихильників сторінки Генштабу ЗСУ припустив, росіяни, які прийшли в Україну з мечем, вирішили, що їх життя надто довге і його час вкоротити. А на здивування одного з дописувачів щодо знищення одразу 15 танків за добу йому пояснили, що це — результат боїв під Авдіївкою.

Нагадаємо, ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин вже почав готувати росіян до відступу від Бахмута — під приводом, що ЗСУ ось-ось почнуть контрнаступ одразу за п'ятьма напрямками.

Фото Генштабу ЗСУ

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