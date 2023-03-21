Де дивитися онлайн Італія — Англія: розклад трансляцій та прогноз на матч суперників України у відборі на Євро-2024

У четвер, 23 березня, стартує відбірний турнір до чемпіонату Європи з футболу, який у 2024 році пройде на полях Німеччини.

Одним із центральних матчів першого туру стане поєдинок у групі С, де виступає і збірна України, між фіналістами Євро-2020 — національними командами Італії та Англії, які зійдуться в Неаполі на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони (арбітр — Срджан Йованович із Сербії).

Окрім вирішального поєдинку останньої континентальної першості, суперники доволі часто зустрічалися на футбольних полях в офіційних та товариських матчах. Загалом команди провели 30 очних поєдинків, і перевага на боці «Скуадри Адзурри» — 13 перемог проти 8 поразок (при 9 нічиїх), при цьому загальна різниця м'ячів на користь представників Туманного Альбіону (34:33).

У майбутньому поєдинку букмекери віддають невелику перевагу «Трьом левам». Наприклад, аналітики контори «Фаворит спорт» ставки на перемогу підопічних Гарета Саутгейта приймають із коефіцієнтом 2,63, на нічию — 3,25, на успіх команди Роберто Манчіні — 2,95.

У прямій трансляції матчі відбору на Євро-2024, у тому числі й поєдинок Італія — Англія (початок — о 21:45), на території України покаже медіасервіс MEGOGO.

Чемпіонат Європи-2024. Відбірний турнір. 1-й тур

23 березня (четвер)

Казахстан — Словенія 17:00 MEGOGO Футбол Перший

Італія — Англія 21:45 MEGOGO Футбол Перший

Португалія — Ліхтенштейн 21:45 MEGOGO Футбол Другий

Данія — Фінляндія 21:45 MEGOGO Футбол Третій

24 березня (п'ятниця)

Болгарія — Чорногорія 19:00 MEGOGO Футбол Перший

Франція — Нідерланди 21:45 MEGOGO Футбол Перший

Швеція — Бельгія 21:45 MEGOGO Футбол другий

Чехія — Польща 21:45 MEGOGO Футбол Третій

25 березня (субота)

Шотландія — Кіпр 16:00 MEGOGO Футбол Перший

Вірменія — Туреччина 19:00 MEGOGO Футбол Перший

Ізраїль — Косово 19:00 MEGOGO Футбол Другий

Іспанія — Норвегія 21:45 MEGOGO Футбол Перший

Хорватія — Уельс 21:45 MEGOGO Футбол Другий

Німеччина — Перу (товариський матч) 21:45 MEGOGO Футбол Третій

Додамо, що в іншому матчі групи С у Скоп'є зіграють збірні Північної Македонії та Мальти. А збірна України розпочне свою боротьбу за право зіграти на Євро-2024 з другого туру, коли 26 березня на виїзді зіграє з Англією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сім'я віцечемпіона світу з футболу Івана Ракітича засмучена втратою.

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