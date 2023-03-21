Де дивитися онлайн Італія — Англія: розклад трансляцій та прогноз на матч суперників України у відборі на Євро-2024
У четвер, 23 березня, стартує відбірний турнір до чемпіонату Європи з футболу, який у 2024 році пройде на полях Німеччини.
Одним із центральних матчів першого туру стане поєдинок у групі С, де виступає і збірна України, між фіналістами Євро-2020 — національними командами Італії та Англії, які зійдуться в Неаполі на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони (арбітр — Срджан Йованович із Сербії).
Окрім вирішального поєдинку останньої континентальної першості, суперники доволі часто зустрічалися на футбольних полях в офіційних та товариських матчах. Загалом команди провели 30 очних поєдинків, і перевага на боці «Скуадри Адзурри» — 13 перемог проти 8 поразок (при 9 нічиїх), при цьому загальна різниця м'ячів на користь представників Туманного Альбіону (34:33).
У майбутньому поєдинку букмекери віддають невелику перевагу «Трьом левам». Наприклад, аналітики контори «Фаворит спорт» ставки на перемогу підопічних Гарета Саутгейта приймають із коефіцієнтом 2,63, на нічию — 3,25, на успіх команди Роберто Манчіні — 2,95.
У прямій трансляції матчі відбору на Євро-2024, у тому числі й поєдинок Італія — Англія (початок — о 21:45), на території України покаже медіасервіс MEGOGO.
Чемпіонат Європи-2024. Відбірний турнір. 1-й тур
23 березня (четвер)
Казахстан — Словенія 17:00 MEGOGO Футбол Перший
Італія — Англія 21:45 MEGOGO Футбол Перший
Португалія — Ліхтенштейн 21:45 MEGOGO Футбол Другий
Данія — Фінляндія 21:45 MEGOGO Футбол Третій
24 березня (п'ятниця)
Болгарія — Чорногорія 19:00 MEGOGO Футбол Перший
Франція — Нідерланди 21:45 MEGOGO Футбол Перший
Швеція — Бельгія 21:45 MEGOGO Футбол другий
Чехія — Польща 21:45 MEGOGO Футбол Третій
25 березня (субота)
Шотландія — Кіпр 16:00 MEGOGO Футбол Перший
Вірменія — Туреччина 19:00 MEGOGO Футбол Перший
Ізраїль — Косово 19:00 MEGOGO Футбол Другий
Іспанія — Норвегія 21:45 MEGOGO Футбол Перший
Хорватія — Уельс 21:45 MEGOGO Футбол Другий
Німеччина — Перу (товариський матч) 21:45 MEGOGO Футбол Третій
Додамо, що в іншому матчі групи С у Скоп'є зіграють збірні Північної Македонії та Мальти. А збірна України розпочне свою боротьбу за право зіграти на Євро-2024 з другого туру, коли 26 березня на виїзді зіграє з Англією.
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