Де і коли безкоштовно дивитися Англія — Україна: розклад трансляцій та прогноз на стартовий матч відбору Євро-2024



У неділю, 26 березня, збірна України з футболу під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня стартує у відбірному циклі чемпіонату Європи 2024 року поєдинком проти віцечемпіона Євро-2020 команди Англії на знаменитому стадіоні «Уемблі» у Лондоні.

Раніше команди перетиналися на футбольних полях вісім разів. Історію протистояння відкрили два виїзні для «жовто-синіх» товариські матчі, 2000-го та 2004-го, в яких англійці виявилися сильнішими — 2:0 та 3:0 відповідно. У відборі на ЧС-2010 суперники обмінялися домашніми перемогами — 2:1 у Лондоні та 1:0 у Дніпрі. Безперечно, багато вболівальників пам'ятають скандальний поєдинок фінальної стадії ЧЄ-2012 у Донецьку з незарахованим голом Марко Девіча, коли підопічні Олега Блохіна зазнали мінімальної поразки — 0:1. Після цього у відборі на ЧС-2014 наша збірна двічі зіграла внічию з фаворитом групи — 1:1 у Лондоні та 0:0 у Києві. І, нарешті, в ¼ фіналу Євро-2020 Україна була розгромлена Англією у Римі — 4:0.

Відеоогляд матчу Англія — Україна — 1:1 на «Уемблі» у 2012 році

У майбутній зустрічі букмекери знову бачать явним фаворитом підопічних Гарета Саутгейта. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу родоначальників футболу приймає з коефіцієнтом 1,32, на нічию — 5,50, на виграш України — 10,00.

У прямому ефірі поєдинок Англія — Україна на території нашої країни дивіться безкоштовно о 19:00 на регіональних каналах «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо). Також пряма трансляція з «Уемблі» запланована на медіа-сервісі MEGOGO .

Відбір Євро-2024. Група С. 2-й тур

26 березня (неділя)

Англія — Україна 19:00 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Нагадаємо, що до однієї відбірної групи Євро-2024 з Україною, окрім англійців, потрапили чемпіон Євро-2020 Італія, Північна Македонія та Мальта. У стартовому турі, коли «жовто-сині» будуть вільними від ігор, 23 березня у квартеті С зіграють Італія — Англія та Північна Македонія — Мальта.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній тренер збірної України Олександр Петраков очолив команду Вірменії.

Фото uefa.com

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