Атака з моря нафтових терміналів в Новоросійську: чому росія мовчить про це

Обмеження на прохід російських танкерів через Босфор, які вводить Туреччина з 1 грудня, та нафтове ембарго Євросоюзу, що вступає в силу з 5 грудня, не єдині неприємності росії, як «бензоколонки, замаскованої під країну» (© Джон Маккейн). Атака морським дроном нафтопереливного терміналу в Цемеській затоці натякає, що транспортування танкерами російської нафти через Чорне море може взагалі бути зупинене. Та й не тільки російської. А ще атака показала незахищеність навіть тих кораблів ЧФ, що періодично втікають подалі з Севастополя.

Відео нічного вибуху біля восьмого причалу в Цемеській затоці спочатку опублікував телеграм-канал Mash. Невдовзі місцеві ЗМІ Новоросійська повідомили, що морським дроном ЗСУ, уламки якого знайшли біля причалу, був атакований нафтопереливний комплекс компанії «Транснєфть». За інформацією «компетентних джерел», безпілотник був аналогічний тим, що у жовтні атакували кораблі в Севастополі. Пошкодження інфраструктури, начебто, були мінімальні, її швидко відремонтували. Та невдовзі цю інформацію почали «підчищати».

Офіційний представник «Транснєфті» Ігор Дьомін заявив інформагентству ТАСС: «Ця інформація не відповідає дійсності. Нападу морським безпілотником на нафтогавань „Шесхаріс“ не було. Відповідно, ніяких пошкоджень там немає».

Та місцеві жителі в інтернет-пабліках видають зовсім іншу інформацію: «Я живу на Шесхарісі. Думав, то грім був такий сильний, але побачив яскравий спалах зі сторони моря», «Люди чули „хлопки“. 1 був слабкий, другий сильний», «Я не думаю що від грому буде трясти весь будинок», «У нас будинок так трусонуло, як не трясло навіть тоді, коли на карʼєрах вибухи були», «Був вибух — у нас на підприємстві скло в ангарі повилітало», «Будемо вважати, що примарилося. Продовжуємо спокійно жити. Ми під надійним захистом».

Українська влада та військовики заяв про атаку на Новоросійськ не робили, тож невідомо, чи був це наш дрон, чи росіяни знову «бомбили Воронєж». Чи то взагалі відзначилась якась «третя сторона» зі своїми бізнес-інтересами в нафтобізнесі. Зауважимо — щоб дістатися Цемеської затоки, безпілотнику потрібно було обійти Крим та пройти морем близько 700 кілометрів.

Тут потрібно згадати, що 11 листопада Володимир Зеленський ініціював збір коштів на флот морських дронів українського виробництва. А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров натякнув, що схожі на цю нову секретну українську розробку безпілотники атакували 29 жовтня кораблі ЧФ у Севастополі. Хоча — Севастополь набагато ближче до неокупованої території України, ніж Новоросійськ. І удар у Цемеській затоці, якщо його справді здійснили українці, показує, що наші військовики можуть атакувати цілі практично по всій акваторії Чорного моря.

«Транснєфть» перекачує не тільки майже всю російську нафту та значну кількість продуктів її переробки. Так, через її комплекс на мисі Шесхаріс у Цемеській затоці (найбільший у регіоні), на танкери закачують і казахстанську та азербайджанську нафту. Нафтові резервуари загальною ємністю до 100 тисяч кубометрів починаються за кілька метрів від берега, що робить їх доступними для атаки з моря. Не кажучи вже про небезпеку для танкерів, які атакувати ще простіше. Тож цей вибух — ще й дзвіночок-попередження іноземним партнерам «Транснєфті», які можуть втратити свій товар і понести багатомільйонні збитки у разі, коли порт атакують серйозно.

Останнім часом Україна потерпає від ударів російськими ракетами та дронами по критично важливій інфраструктурі в електроенергетиці та газовидобуванні. Тож адекватною відповіддю було б — атакувати критично важливі інфраструктури держави-агресора. У воєнній науці є тактика завдання противнику неприйнятної для нього шкоди з метою змусити до поступок. І демонстрація того, що експортні чорноморскі ворота для російської нафти (а також для тих, хто користується послугами росіян) можуть закритися, — якраз підходить під таку тактику.

Щоправда, Україна поки що бойові дії на території росії не веде, тож хто й навіщо атакував нафтопереливний комплекс — наразі невідомо. Але за кілька днів до атаки в Новоросійську безпілотниками (того разу — повітряними) були атаковані нафтобази в Орловські області (тої ж «Транснєфті») та Брянській («Роснефті»).

Але видання Naval News упевнене — саме Україна продемонструвала спроможність не тільки зупинити експорт нафти через чорноморські порти, а й знищити військові кораблі, що базуються в затоці біля Новоросійська (зокрема — підводні човни-носії ракет «Калібр», що були виведені з Севастополя у вересні): «Коли 29 жовтня безпілотники були використані для атаки на Севастополь, це призвело до серйозних змін у діях ВМФ росії. Загроза вважається настільки серйозною, що в Севастополі були добавлені нові захисні споруди. А російський флот, що панував на початку війни в Чорному морі, фактично не залишає порт. Тепер ця загроза дісталася й до другої великої бази ВМФ росії в Новоросійську».

Нагадаємо, росія — один з найбільших видобувників нафти у світі. Незважаючи на санкції, видобуток її з початку широкомасштабного вторгнення майже не впав: хоча експорт у Європу, Японію, Корею та США упав, зате Туреччина з Китаєм та Індією скористалися зниженням цін і поспішили закупитися, так що експорт сирої російської нафти навіть підвищився (хоча доходи сильно впали через низьку ціну). Та експерти прогнозують, що із введенням «нафтового ембарго» Євросоюзом, росіянам доведеться значно скорочувати видобуток, іще знижувати ціни та шукати нових покупців.

5 грудня починається дія ембарго на постачання російської нафти танкерами. 5 лютого ембарго розповсюджується і на продукти переробки нафти. росія до цього готується вже півроку. Як повідомляє Bloomberg, оскільки судна під прапорами країн, які підтримують ембарго, перестануть обслуговувати росію, невідомі власники скуповують танкери по всьому світу, створюючи величезний тіньовий флот. І після 5 грудня саме він повинен буде возити російську нафту до тих країн, які все ще мають справи з росією.

Але й тут у росіян виникли труднощі — ембарго розповсюджується і на страхування вантажу, доступ до якого тепер буде значно обмежений. А без страховки Туреччина не випустить танкери з Чорного моря

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