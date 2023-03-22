Помер легенда НБА, якому присвячували пісні реп-виконавці

У віці 80 років від серцевої недостатності помер легендарний американський баскетболіст Вілліс Рід. Нагадаємо, раніше помер найтитулованіший гравець в історії НБА Білл Расселл.

Потрапивши до НБА у 22-річному віці, Рід протягом десяти років захищав кольори лише однієї команди — «Нью-Йорк Нікс». У її складі Вілліс став дворазовим чемпіоном Національної баскетбольної асоціації, причому в обох випадках визнавався MVP фінальної серії. Загалом провів у найсильнішій лізі світу 650 матчів, у середньому набираючи майже 19 очок за гру.

Вілліс входить до Зали слави НБА, а в 1996 році був включений до списку 50 найвеличніших гравців в історії ліги. «Нью-Йорк Нікс» на знак подяки за внесок в успіхи команди вивів 19-й номер, під яким виступав Рід, з обороту.

Віллісу також присвятили кілька пісень. Вражаючий атлетизм та майстерність баскетболіста були оспівані у реп-композиціях Basketball Куртіса Блоу (1984 рік) та Long Burn The Fire гурту Beastie Boys (2011-й).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний олімпійський чемпіон Дік Фосбері, ім'ям якого названо революційний стрибок у висоту.

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