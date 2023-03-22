Об’єднані благодійністю і футболом: ФК «Шахтар» і БРСМ-Нафта розповіли про партнерство

Мережа автозаправних комплексів «БРСМ-Нафта» і футбольний клуб «Шахтар» зміцнюють партнерство заради допомоги українцям, постраждалим від війни, та популяризації спорту серед дітей і молоді. Про це повідомляє спортивне відання XSport.

Компанії реалізовували спільні проекти задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії. Починаючи з лютого 2022 року, бізнеси об’єднали зусилля для допомоги людям. Зокрема для організації евакуації з зони бойових дій — з Маріуполя, Херсону, Харкова.

«Ми вивозили людей до Shakhtar's Shelter Center на стадіон „Арена Львів“, там були створені усі умови для проживання. Там і досі знаходяться люди, які втратили домівки. Ми розуміли, що ми відповідальний бізнес, ми бізнес, який може це робити, і тому ми просто не могли залишитись осторонь», — розповів директор зі стратегічного розвитку БРСМ-Нафта Олександр Мельничук.

ФК «Шахтар» надавав для евакуації людей власні автобуси, а БРСМ-Нафта — безкоштовно заправляла їх пальним. «Ми дуже вдячні БРСМ за те що вони у такий складний час допомогли нам з пальним, що дало нам можливість організувати логістичні процеси, насамперед перевезення переселенців клубними автобусами по львівській області та до кордону з Польщею», — наголосив гендиректор «Шахтар-Сервіс» Дмитро Кириленко.

ФК «Шахтар» назвав три ключові переваги співробітництва з «БРСМ-Нафта»: мережа є однією з лідерів у своєму сегменті, для неї якість та обслуговування клієнта є пріоритетом, її АЗК доступні по всій території України. Крім того, бізнеси мають спільні цінності — пропагують масовий спорт та здоровий спосіб життя дітей і молоді.

Ще до початку повномасштабної війни «Шахтар» та «БРСМ-Нафта» мали багато кейсів вдалої співпраці. Наприклад, вболівальники «Шахтаря» мали в мобільному застосунку «БРСМ-Нафта» спеціальну знижку на пальне.

«Цей кейс був дуже успішним, проте війна внесла свої корективи в нашу співпрацю, і з розважального напрямку ми повністю переорієнтувались на допомогу українцям. Я вважаю, що наразі кожен відповідальний бізнес має докласти до цього максимум зусиль», — вважає Олександр Мельничук.

На деяких АЗК мережі транслюють ігри «гірників», щоб вболівальники могли збиратися і разом дивитись матчі. Компанія розвиває й власну корпоративну футбольну команду, яка другий рік поспіль виграє Золотий Кубок Бізнес-ліги.

У ФК «Шахтар» таке партнерство високо цінують і користуються його перевагами.

«Ми отримуємо великий фідбек щодо нашого партнерства, адже наші вболівальники дуже задоволені тим, що у „БРСМ-Нафта“ є розвинена мережа АЗК по всій Україні, де вони можуть заправитись. Також люди активно користуються їхньою картою лояльності через наш додаток», — додав Дмитро Кириленко.

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