У Києві біля дитячого майданчика вибухнула граната, загинув молодий чоловік (фото)

В Києві, де влітку минулого року агресивний чоловік підірвав гранату у багатоповерхівці на Подолі, сталася смертельна надзвичайна подія.

У середу, 22 березня, загинув 29-річний чоловік, в руках якого здетонувала граната. Як повідомляють в поліції Києва, це сталося у провулку Квітневому (Подільскій район), де ранком пролунав вибух.

На фото видно, що лавка, поряд з якою сталася НП, знаходиться біля дитячого майданчику.

Фото поліції

Чоловік загинув на місці. Наразіправоохоронці встановлюють усі обставини події.

Фото поліції

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство.

Нагадаємо, що раніше столичні поліцейські біля входу до Центрального залізничного вокзалу виявили мешканця Вінницької області, який скотчем примотав до себе бойову гранату Ф-1.

А нещодавно на київській станції метро «Теремки» поліцейські зупинили громадянина, у якого виявили гранату РГД-5 та запал.

Фото поліції Києва

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