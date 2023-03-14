Рашисти обстріляли Краматорськ: зруйновано багатоповерхівки, є загиблі та поранені (фото, відео)
У вівторок, 14 березня, рашисти знов завдали ракетного удару по Краматорську, що на Донеччині .
Як повідомляє очільник обласної ОВА Павло Кириленко, ракета вдарила по центру міста, пошкоджені шість багатоповерхівок.
«Одна людина загинула, щонайменше троє поранені. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники», — зазначив він.
Як повідомляє «Донбас.Реалії», ракетного удару було завдано близько 8:30. Був частково зруйнований під`їзд житлового будинку, а також пошкоджені сусідні будинки.
«Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде», — відреагував на обстріл міста президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що напередодні окупанти обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївської області — є жертви.
Фото зі сторінки Павла Кириленка251
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