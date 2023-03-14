Рашисти обстріляли Краматорськ: зруйновано багатоповерхівки, є загиблі та поранені (фото, відео)

У вівторок, 14 березня, рашисти знов завдали ракетного удару по Краматорську, що на Донеччині .

Як повідомляє очільник обласної ОВА Павло Кириленко, ракета вдарила по центру міста, пошкоджені шість багатоповерхівок.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

«Одна людина загинула, щонайменше троє поранені. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники», — зазначив він.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Як повідомляє «Донбас.Реалії», ракетного удару було завдано близько 8:30. Був частково зруйнований під`їзд житлового будинку, а також пошкоджені сусідні будинки.

Фото "Радіо Свобода"

Фото "Радіо Свобода"

«Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде», — відреагував на обстріл міста президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні окупанти обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївської області — є жертви.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

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