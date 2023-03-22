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Індексація пенсій у квітні: як перераховуватимуть виплати працюючим пенсіонерам

11:31 22 березня 2023
Гривні

Після березневої індексації пенсійних виплат на черзі — підвищення пенсій працюючих пенсіонерів, яка запланована на квітень 2023 року.

Як пише видання «На пенсії», виплати перерахують працюючим пенсіонерам, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжували працювати та отримали не менше 24 місяців страхового стажу.

Перерахунок проводиться автоматично та на найбільш вигідних умовах:

  • або з урахуванням стажу після попереднього призначення (перерахунку) пенсії;
  • або з урахуванням стажу та заробітної плати після попереднього призначення (перерахунку) пенсії.

Зазначається, що з урахуванням термінів надходження даних про страховий стаж та заробітну плату до реєстру застрахованих осіб, автоматичний перерахунок зазвичай провадиться у травні, з проведенням відповідної доплати з 1 квітня. Однак цього року перерахунок здійснюватиметься у порядку, на умовах та у строки, визначені Кабміном. Можливо, механізм може бути змінено.

Нагадаємо, що з 1 липня очікується індексація спеціальних пенсій, які отримують держслужбовці, науковці та працівники органів місцевого самоврядування.

Фото Pixabay

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