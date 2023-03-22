Чи можна позбутися лупи назавжди: дерматолог дав відповідь

Лупа не тільки змушує вас почуватися ніяково, але й негативно впливає на здоров'я шкіри голови. Крім того, лупа може спричинити свербіж шкіри голови, що є вкрай неприємним та дискомфортним відчуттям. Лупа може бути викликана різними причинами — від стресу до неправильного харчування, забруднення або поганої гігієни шкіри голови. Однак лупу можна контролювати, якщо дотримуватися певних порад і зробити кілька змін у способі життя. Щоб позбутися лупи назавжди, знадобиться багато часу, або це взагалі не вдасться. Проте за допомогою кількох хитрощів її можна контролювати, вважає дерматолог Бансарі Давда, пише hindustantimes.com.

Лупа — це хронічний стан, спричинений накопиченням дріжджів Malassezia навколо основи волосяних фолікулів. Цей грибок живиться шкірним салом. Нечиста шкіра голови є сприятливим середовищем для розвитку грибка, що в кінцевому підсумку призводить до появи лупи. Тому дуже важливо підтримувати здоровий стан шкіри голови, щоб запобігти появі лупи. Обов'язково використовуйте шампунь з кетоконазолом, піритіоном цинку, сульфідом селену. Залиште його на шкірі голови щонайменше на 5−10 хвилин, а потім ретельно очистіть шкіру голови. Використовуйте шампуні проти лупи 2−3 рази на тиждень під час активної фази, а потім раз на тиждень, після того, як лупа буде під контролем, для підтримки.

Дотримуйтесь здорової дієти. Споживання швідкоїжі, цукру та інших продуктів з високим ступенем обробки може сприяти розмноженню дріжджів і посиленню лупи. Включення в раціон продуктів, збагачених вітамінами групи В, цинком, пробіотиками, допоможе запобігти появі лупи. Насіння льону, яйця, горіхи, бобові, банани, жирна риба та сир допомагають зменшити надмірне вироблення шкірного сала, а також зволожують шкіру.

Всупереч поширеній думці, змащування волосся олією не допоможе зменшити кількість лупи. Насправді олійка погіршить ситуацію з лупою, оскільки вона живить грибок на шкірі голови.

Використовуйте мінімум засобів для догляду за волоссям та укладання волосся. Залишки на шкірі засобів для укладання волосся, таких як сухий шампунь, лаки та інші, можуть спричинити появу лупи. Стрес є однією з основних причин багатьох захворювань, і навіть лупа може бути спровокована ним. При стресі організм стає менш стійким до грибкових інфекцій, а отже, здатність боротися з лупою також знижується. Тому обов'язково займайтеся дихальною гімнастикою, фізичними вправами та медитацією, щоб зняти його.

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