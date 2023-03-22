Колишньому командиру львівського «Беркута» звинуватили в загибелі як мінімум трьох «євромайданівців» 18 лютого 2014 року в Києві

В Україні тривають розслідування подій 2013−2014 років, коли під час Революції гідності силовики застосовали силу проти учасників протестних акцій.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, про підозру повідомлено колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС України у Львівській області за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центральній частині Києва.

За даними слідства, підозрюваний організував вчинення підпорядкованими йому співробітниками терористичного акту з метою перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України.

«Експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками МОП „Беркут“ спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Такі дії колишнього командира батальйону „Беркуту“ призвели до вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 5, середньої тяжкості — 43, легких — 77», — йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що підрозділ правоохоронців з Львівщини під його керівництвом разом з іншими застосували проти мітингувальників фізичну силу, спецзасоби, у тому числі й світло-шумові гранати виробництва рф, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю. Все це відбувалося на вул. Інститутській та прилеглих до неї вулицях. За даними Державного бюро розслідувань, тоді тілесні ушкодження, у тому числі й вогнепальні, різного ступеня тяжкості отримали близько 200 осіб.

Фігурант підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

Прізвище підозрюваного не називається, але відомо, що в ті роки підрозділом керував Ростистав Пацеляк.

Ексклюзивний матеріал про події лютого 2014 року в Києві «Силовики били людей, навіть коли ті лежали. Били по-звірячому, жорстоко» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ДБР

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