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Гроші

Пенсіонери більше не отримуватимуть щорічну доплату до 9 травня: що вирішила Рада

17:22 22 березня 2023
Пенсії

В Україні, де невдовзі проведуть індексацію пенсій, щорічно частини пенсіонерів виплачують разову грошову допомогу. У Верховній Раді ухвалили закон про перенесення дати цієї виплати з 5 травня на 24 серпня.

Так, разову допомогу виплачують ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Щороку українці його отримували напередодні Дня Перемоги, а тепер виплати будуть приурочені до Дня незалежності України. За відповідний закон № 7295 загалом проголосували 279 народних депутатів.

«Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України», — наголошується в записці пояснення до законопроекту.

Автори законопроекту пропонували змінити дату разової грошової виплати на 14 жовтня до Дня захисників та захисниць України, але в результаті було ухвалено дату 24 серпня.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як оформити пенсію з-за кордону.

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