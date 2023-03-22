Це перемога: ДТЕК підключив одеський ЖК до електропостачання

22 березня співробітники ДТЕК «Одеські електромережі» провели технічні роботи щодо підключення ЖК «Малинки» до електропостачання. Про це повідомляє кореспондент Оdesa.Online.

Нагадаємо, будинок тримався на підключенні «від будівельників» роками й не мав потужностей для нормального функціонування. Незважаючи на оплачені рахунки та видані техумови, у ДТЕК роками не виконували підключення.

Справа зрушила з мертвої точки, коли юристи управляючої компанії «Коїн» і мешканці знайшли законну процедуру примусити монополіста — виявляється, якщо порушити терміни робіт після оплати рахунків більше ніж на 225 днів, то потрібно виконати роботи не тільки терміново, але ще й безкоштовно.

Такий механізм вже підтвердив державний регулятор у сфері електроенергетики НКРЕКП. «Малинки» вже подали відповідний позов до суду, вони переконані, що їхній приклад надихне десятки інших ЖК по всій країні постояти за свої права перед монополістами.

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