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Спорт

Ярмоленко не зіграє з Англією через травму, Циганков — під питанням

18:01 22 березня 2023
Андрій Ярмоленко

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко, який разом із «Аль-Айном» не зміг завоювати Суперкубок ОАЕ, не допоможе нашій національній команді у стартовому поєдинку відбору на Євро-2024 проти Англії.

Півзахисник усе ще відновлюється після травми, яку отримав наприкінці лютого, і хоч і прибув до розташування збірної, але тренується за індивідуальною програмою. Хоч тренерський штаб і не втрачає надії, що Андрій усе ж таки встигне відновитися, але шанси побачити футболіста на полі мінімальні.

«На сьогоднішній день Забарний травмований та не зможе зіграти на „Вемблі“. Є пошкодження у Андрія Ярмоленка, він не тренується у загальній групі, але до матчу ще є час. Можливо, Андрій буде готовий… Невелика застуда у Сидорчука та Циганкова, але, гадаю, все буде добре», — розповів в. о. головного тренера «жовто-синіх» Руслан Ротань у спілкуванні з представниками ЗМІ.

Додамо, що в рамках підготовки до поєдинку проти Англії, який відбудеться 26 березня (початок — о 19:00 за київським часом), «жовто-сині» проведуть спаринг із клубом англійської прем'єр-ліги «Брентфордом», за який, зокрема, виступають українець Єгор Ярмолюк та син Девіда Бекхема Ромео. Гра відбудеться у четвер, 23 березня, «за зачиненими дверима» — на стадіон «джмелів» буде допущено лише представників команд.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Циганков став героєм матчу, оформивши «дубль» у чемпіонаті Іспанії.

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