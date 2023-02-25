Ярмоленко з командою Реброва не зміг завоювати Суперкубок ОАЕ (відео)

У суботу, 25 лютого, на арені «Аль-Мактум Стедіум» в Дубаї відбувся матч за Суперкубок Об'єднаних Еміратів, в якому команда Сергія Реброва «Аль-Айн» з Андрієм Ярмоленком у складі поступилася «Шарджі» — 0:1 (Лаба, 29, в свої ворота) і не зуміла вшосте в історії завоювати трофей.

Переможний м'яч суперник українців за суддівства поляка Шимона Марциняка забив на 29-й хвилині зустрічі, коли після подачі кутового найкращий бомбардир «Аль-Айна» Лаба, намагаючись врятувати свою команду від голу, переправив м'яч у сітку.

На жаль, один з лідерів збірної України Ярмоленко, який вийшов на поле у стартовому складі, не зміг дограти перший тайм через травму та був замінений на 44-й хвилині.

Зазначимо, що наставнику «Аль-Айну» Реброву не вдалося здобути в Еміратах свій третій трофей (раніше український фахівець виграв з підопічними чемпіонат ОАЕ та Кубок країни). А ось для Ярмоленка, який у складі «Динамо» тричі перемагав у чемпіонаті України та національному Суперкубку, а також двічі вигравав Кубок країни, це міг бути перший титул на Близькому Сході.

Нагадаємо, що в чемпіонаті ОАЕ «Аль-Айн» з 34 очками посідає третє місце, на один пункт відстаючи від «Аль-Васля» і на два — від «Шабаб Аль-Ахлі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команда Реброва з Ярмоленком у складі вирвала перемогу на 98-й хвилині матчу чемпіонату ОАЕ.

Фото Twitter «Аль-Айн»

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