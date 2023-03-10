«Росіяни ні в чому не винні»: екстренер збірної України з футболу зізнався у любові до співвітчизників путіна

Колишній тренер київського «Динамо» та збірної України 63-річний іспанець Рауль Ріанчо, якому раніше стало шкода росіян, в інтерв'ю одному з ресурсів країни-агресора вкотре зізнався в любові до співвітчизників путіна.

«Обійняти старих друзів, яких я залишив у росії та Україні, — це те, за чим я сумую найбільше, — цитує Рауля Ріанчо «РБ Спорт». — Відмінностей між росіянами та іспанцями немає, ми дуже схожі люди, ми близькі майже за всіма параметрами. У кожній країні є добрі і, скажімо так, погані люди. Ми схожі один на одного більше, ніж люди думають у всьому світі! Чому росіяни приїжджають до Іспанії на відпочинок чи жити? Тому що ми дуже схожі!

В Іспанії і близько немає жодної русофобії. Ми вважаємо, що ви, звичайні люди, ні в чому не винні. Мені не соромно, що я працював у росії".

Може, фахівець просто не знає, як батьки футболіста збірної України Олександра Караваєва виживали в окупації в Херсоні, як двір дитинства його колишнього підопічного, капітана «Динамо» Сергія Сидорчука у Запоріжжі зруйнувала рашистська ракетаі як російські окупанти вбили на війні колишнього футболіста «Динамо» Сергія Баланчука? Серцю іспанця напевно ближчі криваві рублі, які фахівець після від'їзду з України заробляв у московському «Спартаку» (а ще раніше у казанському «Рубіні»).

Нагадаємо, що у 2014—2016 роках Рауль Ріанчо працював помічником Сергія Реброва у тренерському штабі «Динамо», а потім (у 2016—2018 роках) обіймав посаду асистента головного тренера Андрія Шевченка у збірній України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда київського «Динамо» став «адвокатом» Анатолія Тимощука.

Фото uaf.ua

190

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram