Стрільцям бажано взяти під контроль свої емоції, Рибам — визначитись з пріоритетами: гороскоп на 23 березня, день Металевого Дракона

23 березня 2023 року починається новий період — Плутон входить у знак Водолія і пробуде в ньому до 2043 року. Транзит Плутона впливатиме абсолютно на всіх людей та світові процеси. Починається період серйозних життєвих перетворень.

День складний, в усьому виною — потужний потік негативної енергії, який торкнеться тією чи іншою мірою кожного. Але вихід із ситуації є — достатньо відірватися від усього, що викликає негативні емоції, і зосередитися на роботі, сил вистачить навіть на виконання найскладніших професійних завдань, вважають астрологи.

Згідно з китайським календарем, 23 березня — день Металевого Дракона, який зі своєю впертою вдачею нічого не боїться. Відстоювання своїх переконань та інтересів у нього на першому місці, тому він завжди готовий до боротьби, пише Мeteoprog.



Але попри свою авторитарність та владність, дракон зберігає прихильність друзів. Сьогодні уникайте будь-яких ризикованих ситуацій — пов'язаних з особистим життям чи фінансовими операціями. Остерігайтеся людей, які виявляють надмірний інтерес до ваших справ.



Овен

Головний біль, який може докучати вам цього дня, свідчить про те, що останнім часом ви багато працюєте і мало відпочиваєте — постарайтеся хоча б сьогодні знайти час для перепочинку.

Телець

Необережні, сказані в запалі слова можуть стати причиною серйозної сварки, а то й розриву з близькою людиною: подумайте про те, чи варта такого результату ваша нестриманість?

Близнюки

Сьогодні, як ніколи, необхідно ретельно планувати всі свої дії, інакше космічна енергія «розриватиме» вас на частини, змушуючи діяти у протилежних напрямках.

Рак

Представники знака дуже часто блокують негативні емоції всередині, не даючи їм виходити назовні, і така звичка може довести їх до нервового зриву — сьогодні не треба соромитися проявляти свої почуття.

Лев

Невпевненість у собі — рідкісний «діагноз» для представників вашого — самовпевненого — знака, але саме сьогодні він може вас наздогнати: «лікувати» такий стан необхідно, свідомо підвищуючи самооцінку.

Діва

Будь-який конфлікт, до якого ви сьогодні — ненароком або усвідомлено — можете мати відношення, необхідно вирішити миром, в іншому випадку з часом він відгукнеться вам не найкращим чином.

Терези

День, коли потрібно думати не про інших, а про себе, інакше можна прогаяти важливий момент, який дозволить вирішити важливе життєве чи професійне питання — шкода буде прогаяти щасливий шанс.

Скорпіон

Якщо ви шукатимете проблеми на свою голову, ви їх безсумнівно знайдете, тому краще провести день на самоті і відмовитися від активних дій, особливо в тому, що стосуватиметься спілкування з людьми.

Стрілець

Якщо не взяти емоції — причому як негативної, так і позитивної якості — під контроль, можна буде вважати день втраченим: ви втратите діловий ритм і не встигнете зробити все, що запланували.

Козоріг

Не можна допускати зло не тільки у вчинках і словах, а й у думках: сьогодні воно не змусить себе довго чекати — максимально швидко повернеться до вас бумерангом, тому, образно кажучи, не варто копати нікому яму.

Водолій

Сни нинішньої ночі дадуть вам пряму підказку щодо того, від кого з оточення можна чекати удару в спину — вживіть заходів, які дозволять вам уникнути такого розвитку подій.

Риби

Попри надлишок енергії, не варто хапатися за всі справи відразу, оскільки ніякої користі від такого розкиду сил не буде: необхідно вибудувати завдання, що виконуються за принципом пріоритетності.

Нагадаємо, радянський екстрасенс Вольф Мессінг серед усіх знаків зодіаку виділяв три, які він вважав щасливцями — в їхньому житті майже не буває проблем.

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