російська іедерація обов'язково отримає гідну відповідь за кожен удар по українських містах. Очевидно, що державу-терориста не зупинити нічим, крім перемоги України. І Україна обов'язково здобуде перемогу над окупантами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у середу, 22 березня.

«На Донбасі, на Харківщині, усюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного — нашої перемоги. І ми її забезпечимо — українську перемогу. В усіх районах сходу нашої держави, де є український прапор, є і надія. Це відчувається. Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій нашій землі, від Донецька до кордону», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що зараз вже весь світ розуміє: росія програє цю війну, а кожен росіянин понесе відповідальність за скоєні злочини.

Глава держави заявив, що кожен окупант, відповідальний за обстріли українських міст, обов'язково отримає відповідь.

«Ми обов'язково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах… Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київську область. Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь. Росія програє цю війну. Немає у світі субʼєкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі вже це розуміють. І кожен російський вбивця повинен розуміти: ордер на арешт — це найкраще, що може з ним статися», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора відвідав найгарячішу ділянку фронту на Донеччині — передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Також президент відвідав шпиталь, в якому проходять лікування поранені українські військовослужбовці, зокрема, й захисники Бахмута. Він поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди.

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