У Запоріжжі після обстрілу горять багатоповерхівки: шокуюче відео

Якщо у ніч проти середи, 22 березня, ворожі дрони-камікадзе вдарили по житловим об`єктам на Київщині, то опівдні ракета рашистів поцілила по багатоповерхівці у Запоріжжі.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, під ворожим вогнем опинилися житлові будинки, а також острів Хортиця.

Опівдні секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв терміново закликав громадян йди в укриття, а вже невдовзі у мережу виклали страшне відео з обласного центру.

На черговий теракт рашистів відреагував президент України Володимир Зеленський: "росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати «просто звичайним днем» в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя".

В мережу виклали скріншот, на якому видно, що одна з ракет не розірвалася та стирчить в даху багатоповерхівки.

Тим часом керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявляв, що жертвами нічної атаки дронами-камікадзе Ржищева стали вже чотири особи. Рятувальники із п'ятого поверху зруйнованого будинку зняли ще одного загиблого. 40-річний чоловік під час повітряної тривоги не спустився в укриття.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня ворог атакував Україну, запустивши 21 дрон-камікадзе, 16 з них були збиті.

Фото — скріншот

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