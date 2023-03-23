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Стріляв з балкона на 8 поверсі: під Києвом чоловік відкрив вогонь у дворі багатоквартирного будинку

10:05 23 березня 2023
пістолет та ніж

Поліцейські Київщини в Ірпені затримали хулігана, який відкрив стрільбу з балкона багатоповерхового будинку.

Подія відбулася 21 березня, близько 17 години. До поліції звернулись жителі з повідомленням про стрілянину у дворі багатоквартирного будинку.

«Правоохоронці з’ясували, що постріли здійснив мешканець однієї з квартир. 43-річного чоловіка розшукали недалеко від місця проживання. У стрільця виявили стартовий пістолет та холодну зброю», — йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисник при затриманні намагався чинити злісну непокору законному розпорядженню поліцейського.

За фактом хуліганства розпочато досудове розслідування. Чоловікові загрожує обмеження волі на строк до 5 років. Також він понесе адміністративну відповідальність за злісну непокору законному розпорядженню поліцейського.

Нагадаємо, у січні столичний суд закрив справу щодо киянина, який влаштував стрілянину по російському дрону з балкона своєї квартири.

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