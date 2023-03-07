Меган Маркл і принц Гаррі отримали офіційне запрошення на коронацію Чарльза III

У неділю, 5 березня, впливова британська газета The Sunday Times повідомила, що принц Гаррі та Меган Маркл отримали офіційне запрошення на коронацію Чарльза ІІІ та Камілли, яка запланована на 6 травня. Видання дізналося про це від представника герцога і герцогині Сассекських.

Він заявив, що «нещодавно принц Гаррі отримав електронного листа з офісу Його Величності щодо коронації». При цьому представник Сассексів відмовився відповісти на запитання, чи будуть герцог і герцогиня присутні на церемонії.

Британські ЗМІ вважають, що Гаррі та Меган просто ще не вирішили, чи летіти їм на коронацію. З одного боку, вони не раз давали зрозуміти, що чекають від Чарльза і принца Вільяма публічних вибачень. Однак король і його старший син, як кажуть у кулуарах Букінгемського палацу, не мають наміру вибачатися, оскільки не бачать для цього підстав.

З іншого боку, Чарльз чекав коронації все своє життя. Для нього це найважливіший день. І Гаррі буде останнім негідником, якщо відмовиться стояти поруч із батьком у цей історичний момент.

Утім, Чарльз, можливо, сам певною мірою винен у тому, що дав молодшому синові та його дружині можливість вибору. Раніше всі спадкоємці британського престолу незалежно від черговості присягали новому монарху на вірність під час коронації. Чарльз вирішив, що ця традиція зжила себе. Тому 6 травня перед ним схилить коліна тільки Вільям як майбутній наступник.

Нагадаємо, що 6 травня виповнюється чотири роки Арчі, старшій дитині Гаррі та Меган. І вони можуть скористатися цим як приводом, щоб не летіти до Лондона.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в організаторів урочистостей виникли складнощі, багато відомих британських музикантів відмовилися брати участь у концерті з нагоди коронації Чарльза III.

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