Без королівської сім’ї: принц Гаррі та Меган Маркл таємно хрестили доньку в США

У середу, 8 березня, стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл таємно хрестили свою доньку Лілібет. Обряд був проведений відповідно до традицій англіканської церкви в особняку Сассексів у Монтесіто, штат Каліфорнія. Сімейне торжество відбулося 3 березня. Були присутні близько 30 гостей.

Передбачається, що серед них була Опра Вінфрі. Точно відомо, що на хрестини Лілібет спеціально прилітав на приватному літаку популярний комік і кінопродюсер Тайлер Перрі. Саме він «прихистив» Сассексів в одному зі своїх особняків, коли вони переїхали до США. Гаррі та Меган жили у Перрі, поки не купили собі будинок у Монтесіто.



Тепер Тайлер став хрещеним батьком малятка Лілібет. До речі, його приліт минулого тижня в Санта-Барбару дав привід чуткам, що у Сассексів щось затівається. Тепер стало зрозуміло, що саме влаштували Гаррі та Меган.

Британські ЗМІ повідомляють також, що Сассекси надіслали запрошення на сімейне торжество Чарльзу III, його дружині Каміллі, принцу Вільяму і Кейт Міддлтон. Однак члени королівської сім'ї на хрещенні Лілібет не були присутні. Газети гадають, коли Гаррі та Меган покликали заокеанських родичів. Цілком імовірно, що зробили вони це надто пізно, щоб Чарльз і Вільям встигли змінити свої плани. І зроблено це було навмисне. Тепер у Сассексів є ще один привід проігнорувати офіційне запрошення на коронацію Чарльза і Камілли, яка запланована на 6 травня.

Нагадаємо, що Чарльз III вирішив виселити Гаррі та Меган з їхньої британської резиденції.

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