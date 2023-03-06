Принц Гаррі в новому інтерв’ю зізнався, що лікувався за допомогою наркотику південноамериканських шаманів

Невтомний принц Гаррі продовжує роздавати інтерв'ю одне за одним. Як уже повідомляли «ФАКТИ», герцог Сассекський був гостем популярного телешоу Стівена Кольбера. Він поділився з глядачами цілою низкою своїх вподобань, а також страхів. Зокрема, Гаррі заявив, що його улюблений фільм — це «Гладіатор» Рідлі Скотта.

І ось у суботу, 4 лютого, молодший син короля Чарльза III дав велике інтерв'ю відомому угорсько-канадському психіатру Габору Мате. Доктор Мате спеціалізується на дитячих психологічних травмах та їх впливі на подальше життя людини.

Гаррі заявив, що перебував у стані шоку з 12 років — з моменту загибелі його матері Діани в автокатастрофі 31 серпня 1997 року. І знадобилося багато часу і сил, щоб він зміг впоратися зі втратою та навчитися контролювати себе.

За словами принца, на певному етапі йому дуже допоміг відвар аяуаска (відвар з амазонської ліани Banisteriopsis caapi — Авт.). Його традиційно виготовляють шамани індіанських племен у Південній Америці у басейні Амазонки.

Аяуаска зазвичай використовується для «спілкування з духами». Західні медики відносять цей відвар до психоделічних наркотиків, які спричиняють галюцинації.

Виявилося, що доктор Мате добре знає властивості аяуаски. Він застосовує відвар для лікування своїх пацієнтів. Американські ЗМІ повідомляли, що канадський уряд погрожував заарештувати його за використання наркотику, проте психіатр заявив під час інтерв'ю, що це лише чутки. І він не мав жодних проблем із законом через цей нетрадиційний метод.

Мате також додав, що аяуаска не викликає галюцинації. «Вона дарує нам видіння. Людині здається, що це відбувається із нею насправді», — сказав психіатр. При цьому він зазначив, що аяуаска не є панацеєю.

Принц Гаррі погодився з ним. «Мені це допомогло. Я ніби очистив від бруду вітрове скло автомобіля і побачив дорогу. Я прибрав усі фільтри, які заважали мені жити. До мене прийшло почуття релаксації, полегшення, комфорту. Я отримав легкість, яка була така потрібна мені», — заявив герцог Сассекський.

«Думаю, це була одна з фундаментальних речей у моєму житті, яка змінила мене і допомогла впоратися з травмами та болем минулого», — наголосив принц Гаррі.

Нагадаємо, що Чарльз III вирішив виселити Гаррі та Меган з їхньої британської резиденції.

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