Поставили нове газове обладнання та пожалкували: під Вінницею котел вбив маму й сина, донька — в реанімації

У Вінницькій області вся родина отруїлася чадним газом. 45-річна мати та 14-річний син загинули. За життя 16-літньої доньки борються лікарі, йдеться у сюжеті ТСН.

До поліції звернулася літня жінка й повідомила, що не може зв'язатися з донькою та онуками.

Правоохоронці, які прибули до помешкання родини, відчули стійкий запах газу. Вони побачили без ознак життя жінку та 14-літнього хлопця. Дівчинка без свідомості, але дихала. Зараз 16-річна Саша в реанімації, її стан критичний.

Родичка покійних розповіла, що батько родини — далекобійник, був у рейсі. 45-річна дружина та молодший син загинули за кілька годин до приходу поліцейських.

Родичі хвилюватися почали не одразу, бо думали, що жінка працює, їй треба писати на вайбер. Бабуся повідомила поліції, коли не відповідали онуки.

У поліції розслідують справу як нещасний випадок. Вже з'ясували, що за кілька днів до цього в будинку встановили новий газовий котел і труби. Старе обладнання ще лежить на подвір’ї. І після цього жінка почала скаржитися на погане самопочуття, розповідають родичі. Вочевидь, родина труїлася газом кілька днів.

У ДНСН нагадали, що чадний газ надзвичайно підступний, він немає ні запаху, ні кольору.

«Його принцип дії такий, що він потрапляє у кров і зв'язуючись із гемоглобіном, припиняє доступ кисню до організму, навіть невеликі концентрації чадного газу спричиняють загибель. Його токсичність порівнюють із синильною кислотою», — цитує видання речника ДСНС Вінниччини Олександра Кутового.

ДНСНики радять регулярно провітрювати приміщення, перевіряти тягу у витяжках і обов'язково придбати спеціальний детектор, який відстежує наявність отрути в повітрі.

Нагадаємо, на Київщині через неправильну експлуатацію генератора загинуло троє людей.

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